Автомобиль проехал 120 км со скоростью u. Какой формулой задается зависимость времени движения t от скорости u автомобиля? Является ли эта зависимость функциональной? В случае утвердительного ответа кажите, что является аргумен...

Алгебра

Автомобиль проехал 120 км со скоростью u. Какой формулой задается зависимость времени движения t от скорости u автомобиля? Является ли эта зависимость функциональной? В случае утвердительного ответа кажите, что является аргументом соответствующей функции. Пожааалуйста помогите! Ничего не понимаю, в новой теме!! Пожалуйста

Автор: Гость