Автомобиль проехал 120 км со скоростью u. Какой формулой задается зависимость времени движения t от скорости u автомобиля? Является ли эта зависимость функциональной? В случае утвердительного ответа кажите, что является аргумен...
Алгебра
Автомобиль проехал 120 км со скоростью u. Какой формулой задается зависимость времени движения t от скорости u автомобиля? Является ли эта зависимость функциональной? В случае утвердительного ответа кажите, что является аргументом соответствующей функции. Пожааалуйста помогите! Ничего не понимаю, в новой теме!! Пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
t=120/v, является зависимость функциональной, т.к. в зависимости от скорости время меняется, чем больше скорость, тем меньше время, и наоборот.
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