Автомобиль проехал s километров со скоростью 65 километров час сколько времени автомобиль был в пути
Математика
Автомобиль проехал s километров со скоростью 65 километров час сколько времени автомобиль был в пути
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