Автомобиль весь путь проделал со средней скоростью 54 км/ч. Определите скорости на первой и второй половине пути, если известно, что первую половину пути автомобиль проехал со скоростью, в полтора раза большей, чем вторую.

Физика

Автомобиль весь путь проделал со средней скоростью 54 км/ч. Определите скорости на первой и второй половине пути, если известно, что первую половину пути автомобиль проехал со скоростью, в полтора раза большей, чем вторую.

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