Автомобиль весь путь проделал со средней скоростью 54 км/ч. Определите скорости на первой и второй половине пути, если известно, что первую половину пути автомобиль проехал со скоростью, в полтора раза большей, чем вторую.
Физика
Автомобиль весь путь проделал со средней скоростью 54 км/ч. Определите скорости на первой и второй половине пути, если известно, что первую половину пути автомобиль проехал со скоростью, в полтора раза большей, чем вторую.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1,5х+х)/2=54 2,5х=54*2 х=108/2,5 х=43,2 км/ч вторая половина пути,тогда 1,5*43,2=64,8 км/ч скорость на первой половине пути
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