Решите : средний вес мальчиков того же возраста, что и Коля , равен 69 кг. Вес Коли со??тавляет 150% среднего веса. Сколько килограммов весит Коля?

Математика

Решите : средний вес мальчиков того же возраста, что и Коля , равен 69 кг. Вес Коли со??тавляет 150% среднего веса. Сколько килограммов весит Коля?

Автор: Гость