Решите : средний вес мальчиков того же возраста, что и Коля , равен 69 кг. Вес Коли со??тавляет 150% среднего веса. Сколько килограммов весит Коля?

Математика
Решите : средний вес мальчиков того же возраста, что и Коля , равен 69 кг. Вес Коли со??тавляет 150% среднего веса. Сколько килограммов весит Коля?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)69:100%=0.69-1% от средней массы 2)0.69×150%=103.5-вес коли удачи ;)
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