Средний бал 2,7 имеет ли право учитель ставить 2?
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Средний бал 2,7 имеет ли право учитель ставить 2?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если 2,7 до она должна постатить 2 тебе нужен как минимум 2,8-2,9 могут поставить мягкую 3
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