Круг разделили на 2 сектора угол одного сектора в 3 раза больше чем угол 2 Вычислите угол 1 сектора

Математика
Круг разделили на 2 сектора угол одного сектора в 3 раза больше чем угол 2 Вычислите угол 1 сектора
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весь круг = 360° 2-ой сектор = 1 часть 1-ый сектор = 3 части      (потому что в 3 раз больше) 1) 1 + 3 = 4 (части) составят весь круг 2)  360 : 4 = 90° - это угол второго сектора 3) 90 * 3 = 270° Ответ: 270° - угол 1-ого сектора.
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