Реферат на тему о поколении судят по героям которые ему принадлежат
Музыка
Реферат на тему о поколении судят по героям которые ему принадлежат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О поколении судят по героям которые ему принадлежат... Да, это так. Поколение времен Великой Отечественной войны знало многих героев. Их воспевали и в художественных произведениях, и в музыке тех лет. Послушайте, к примеру песню "Журавли" о русских солдатах...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вопрос 19 Укажите слово, в котором есть орфограмма "Чередование А, О в корне слова" А) рассказать Б) растение В) растяжение Г) растащить ...
Другие предметы
Українська мова
География