Реферат на тему о поколении судят по героям которые ему принадлежат

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О поколении судят по героям которые ему принадлежат... Да, это так. Поколение времен Великой Отечественной войны знало многих героев. Их воспевали и в художественных произведениях, и в музыке тех лет. Послушайте, к примеру песню "Журавли" о русских солдатах...