Реферат на тему о поколении судят по героям которые ему принадлежат

Музыка
Реферат на тему о поколении судят по героям которые ему принадлежат
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О поколении судят по героям которые ему принадлежат... Да, это так. Поколение времен Великой Отечественной войны знало многих героев. Их воспевали и в художественных произведениях, и в музыке  тех лет. Послушайте, к примеру песню "Журавли" о русских солдатах...
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