Вопрос 19 Укажите слово, в котором есть орфограмма "Чередование А, О в корне слова" А) рассказать Б) растение В) растяжение Г) растащить Вопрос 20 В каком варианте все слова с безударной чередующейся гласной в корне слов...

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Вопрос 19 Укажите слово, в котором есть орфограмма "Чередование А, О в корне слова" А) рассказать Б) растение В) растяжение Г) растащить Вопрос 20 В каком варианте все слова с безударной чередующейся гласной в корне слова? А) Зар…сли, зам…реть, зам...чал. Б) Р...сток, выр…щенный, заб…рать. В) Забл…стали, выт...рать, г...рьковатый. Г) М…кать, г…реть, з…ря, г…ревать. Вопрос 21 В каком варианте все слова с безударной чередующейся гласной в корне слова? А) Подр...стать, отл...жить, выст...ять. Б) Уд...влён, выч...тать, предл...гали. В) Прор... сти, ср...щение, заж...гание. Г) Бл…стел, прим…рил, в…дитель Вопрос 22 В каком варианте написание чередуюшейся гласной в корне слова определяется наличием суффикса -А-? А) Выб..рая, прор...стая, с...мнадцать Б) Зам...рая, заст...лать, заг…реть В) Подр...стая, сж...мать, предпол...гать Г) К…саюсь, прик…сновение, к…сательная Вопрос 23 Выберите вариант предложения, в котором есть слово с чередующейся безударной гласной в корне, являющееся исключением из правила. А) Пригрело солнышко, и на грядке появились первые ростки. Б) Утром мы пошли в лес, чтобы посмотреть, как растёт клюква. В) Огурцы, выращенные на даче, вкусные и сочные. Вопрос 24 Выберите вариант, в котором выбор чередующейся безударной гласной в корне зависит от значения слова А) Сл...гаемое, разб...рательство, дикор...стущий. Б) Заб...рёт, соч..тать, сл...жение. В) Р...стение, р...сточки, подл...жить. Г) Ур…внение, непром…каемый, выр…внять Вопрос 25 В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? А) соб..рание, подп..реть, зат..реть Б) зат..рать, соб..рать, уп..раться В) заж..гать, сд..ру, зам..рание Вопрос 26 Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. А) землетр..сение Б) прим..рить (друзей) В) выск..чка Г) ст…рожить Вопрос 27 Отметьте вариант, в котором пишется буква О А) подр...стающее поколение Б) прик...саться к прекрасному В) непром...каемая палатка Г) крупная б...нкнота Вопрос 28 Определите вариант, в котором дана форма слова мести: А) вымести Б) подмету В) метет Г) подметавший Вопрос 29 Определите ряд слов, в которых пропущена буква О А) к…снуться, р…стение, з…ря Б) пол…жение, заг…релый, р…сток В) р…весник, предпол…жение, отр…сль Г) изл…гать, к…снётся, непром…каемый Вопрос 30 Какое слово образовано путём сложения основ: А) настенный Б) подоконник В) пешеходный Г) ВУЗ Д) кресло-кровать Вопрос 31 Укажите ряд слов, написанных без орфографических ошибок. А) безпомощный, сгребать Б) прикрытие, преследовать В) прерода, приткнуться Г) бесвкусица, испортить Вопрос 32 Буква Е пропущена в словах: А) уб…рать Б) бл…стел В) зам…рать Г) переест…лать Вопрос 33 В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? А) к..снуться, к..са, уг..реть, вым…кнуть Б) пол..гать, изл..жить, изл..гать, к…саться В) обт..реть, зат..рать, уп..раться, выб…рать

Автор: Гость