Языческие религии(определение)
География
Языческие религии(определение)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Языческие религии (или язычество, как я понимаю) - это одна из ранних форм религии. Она основана на вере в добрых и злых духов, которые управляют миром.
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