Подскажите пожалуйста как правильно решить задачку

Математика
Подскажите пожалуйста как правильно решить задачку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35-30=5 (руб).-стоит тетрадь.
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