Доклад на тему деятельность человека в мировом океане . спасибо заранее

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Ресурсы мирового океана Основными ресурсами Мирового океана считаются биологические, минеральные и энергетические. Их изучением занимались крупнейшие отечественные исследователи, такие как: Ю.М.Шокальский. В.Ю. Визе, Н.Н. Зубов, П.П.Ширшов, К.К.Марков и др. Они показали, что Мировой океан имеет огромный потенциал как кладовая природных ресурсов. Биологические ресурсы Под биологическими ресурсами понимаются животные и растения, обитающие в его водах. Биомасса Мирового океана насчитывает 140 тыс. видов, а ее общий объем оценивается в 35 млрд. т. Биологические ресурсы Мирового океана многообразны. По масштабам использования и значению, ведущее место среди них занимает нектон, то есть активно плавающие в толще воды животные {рыбы, моллюски, китообразные и др.). Главным образом, ведется добыча рыбы, на которую приходится 85% используемой человеком морской биомассы. Бентос, то есть донные растения и животные, используется пока недостаточно: в основном двустворчатые моллюски (гребешки, устрицы, мидии и др.), иглокожие (морские ежи), ракообразные (крабы, омары, лангусты). Все большее применение находят водоросли. Миллионы людей употребляют их в пищу. Из водорослей получают лекарства, крахмал, клей, изготавливают бумагу, ткани. Водоросли— отличный корм для домашнего скота и хорошее удобрение. Ежегодно вылавливается 85-90 млн. т рыбы, моллюсков, водорослей и других продуктов. Это обеспечивает около 20% потребности человечества в белке животного происхождения. В океане есть более или менее продуктивные акватории. К числу наиболее продуктивных принадлежат: Норвежское, Берингово, Охотское и Японское моря. Минеральные ресурсы Минеральные ресурсы Мирового океана можно разделить на те, которые находятся в самой воде, и те которые добываются с его дна. Ценнейший ресурс Мирового океана — сама вода, которая содержит 75 химических элементов. В промышленных масштабах из нее извлекают натрий, хлор, магний и бром. При извлечении этих элементов, в качестве побочных продуктов, получают некоторые соединения калия и кальция. Все большее значение приобретает опреснение морской воды. Дно Мирового океана богато минеральными ресурсами. Они включают в себя: рудные отложения под поверхностью дна (каменный уголь, железная руда), жидкие и растворимые полезные ископаемые (нефть, газ, сера, поташ), минеральные отложения на поверхности дна (конкреции марганца и фосфоритов, руды тяжелых металлов, россыпи алмазов). В 1990 г. доля «морской» нефти составила около 30% от общемировой добычи. Широко распространена добыча со дна океанов песка, ракушечника, гравия. Энергетические ресурсы Энергетические ресурсы Мирового океана заключены в его водах (приливная энергия, суммарная мощность которой оценивается от 1 до 6 млрд. кВт ч), в их движении (энергия волн) и температурном режиме. В нашей стране особенно велики потенциальные запасы приливной энергии на побережьях Белого, Баренцева и Охотского морей. Их суммарная энергия оценивается в 200-300 млрд. кВт ч, что превышает энергию, вырабатываемую сегодня гидроэлектростанциями страны. Воды Мирового океана обладают огромными запасами дейтерия — топлива для будущих термоядерных электростанции. Рациональное использование Биологические и минеральные ресурсы исчер-паемы. Бесконтрольное их использование поставило под угрозу существование морских млекопитающих, привело к сильному сокращению количества рыб. Происходит быстрое загрязнение океанических вод. Офомное количество «грязи» выносится в океан с суши реками и сточными водами. Более 30% поверхности океана покрыто нефтяной пленкой, губительной для планктона. Уничтожение планктона, то есть пассивно плавающих в воде простейших организмов и рачков, привело к сокращению кормовой базы для нектона и снизило его количество, а, следовательно, и сократило добычу рыбы. В Мировой океан попадают радиоактивные отходы, которые также загрязняют его воды.