20% от 65 помогите пожалуйста решить умоляю

Математика
20% от 65 помогите пожалуйста решить умоляю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65/100*20=13% Ответ:13%
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