Сообщение на тему коробельная роща.

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На картине великого художника Ивана Шишкина изображен могучий сосновый бор в самый разгар лета. Столетние ели и сосны, озаренные лучами солнца, закрывают небо от путника, и конца роще не видно. У этих крепких деревьев прямые и мощные стволы, похожие на корабельные мачты.Может быть, в будущем деревьям из этого бора и суждено стать мачтами, ведь такие могучие сосны всегда шли на постройку флота. Потому, наверное, художник и назвал картину «Корабельная роща». А может, потому, что деревья на картине так же величественны, как и большие корабли.Пейзаж выполнен в светлых, солнечных красках. Даже густая зелень хвои и сумрачные тени в глубине рощи не портят этого впечатления. А наоборот, добавляют ему жизни и прадивости.Наблюдая этот пейзаж, мы как будто сами стоим на опушке бора, на берегу мелкого ручья, и смотрим в чащу. Зелень крон деревьев отражается в воде, а сама вода как будто наполнена янтарным светом солнца. Здесь часто ходят люди – справа видна лесная тропинка, а на ручье небольшая тростниковая загородка. Она явно сделана руками человека.Все цвета и формы на картине гармонируют между собой: дикий камни и песок в запруде, вода, трава и стволы деревьев, лесные тени, маленькие зеленые елочки на опушке. Колорит картины – это оттенки зеленого, песочного, желтого, янтарного. Здесь все цвета сдержанные и естественные.Пейзаж И. Шишкина «Корабельная роща» очень гармоничный, он успокаивает и заряжает энергией природы, могучего русского леса.