В автопробеге участвовало216 машин.экипаж каждой машины состояло из трёх спортсме??ов.к финишу поибыло384спортсмена.сколько машин сошло с димтанции.решить двумя способами.и условие задачи

Математика
В автопробеге участвовало216 машин.экипаж каждой машины состояло из трёх спортсме??ов.к финишу поибыло384спортсмена.сколько машин сошло с димтанции.решить двумя способами.и условие задачи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
216*3=648-всего участников приняло участие 648-384=264 (посошло участников 264:3=посчитай,столько машин сошло
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