В автопробеге участвовало216 машин.экипаж каждой машины состояло из трёх спортсме??ов.к финишу поибыло384спортсмена.сколько машин сошло с димтанции.решить двумя способами.и условие задачи

Математика

В автопробеге участвовало216 машин.экипаж каждой машины состояло из трёх спортсме??ов.к финишу поибыло384спортсмена.сколько машин сошло с димтанции.решить двумя способами.и условие задачи

Автор: Гость