Определите вид четырёхугольника ABCD, если a(-2;1) b(-3;5) c(2;5) d(3;3)

Геометрия
Определите вид четырёхугольника ABCD, если a(-2;1) b(-3;5) c(2;5) d(3;3)
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Гость:
Выйдет трапеция или просто четыриугольник
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