Какое слово содержит непроверяемую согласную в корне слова? 1)кру..ка 2)скла..ка 3)селё..ка 4)бу..сы
Русский язык
Какое слово содержит непроверяемую согласную в корне слова? 1)кру..ка 2)скла..ка 3)селё..ка 4)бу..сы
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