На чердаке было окно через которое можно было смотреть на лестницу. синтаксический разбор!!!! И как подчеркивается
Русский язык
На чердаке было окно через которое можно было смотреть на лестницу. синтаксический разбор!!!! И как подчеркивается
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окно и смотреть эта главные члены предложении окно подчеркиваем одной чертой смотреть двумя
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