Строение семян однодольных растений.

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У покрытосеменных структура семян чуть сложнее, чем у голосеменных. Кроме того, они дополнительно защищены плодом. Яркий пример однодольных растений — злаки. Поэтому рассмотрим строение семени пшеницы. Они, как и семена голосеменных, построены из кожуры, эндосперма и зародыша, состоящего из корешка, листика и почки, однако в их составе также присутствует семядоля (в данном случае одна). Семядоля — это толстый лист, который при прорастании семени и становится первым листком. Злак, в том числе и пшеница, — это не семя, а плод (зерновка), состоящий из семени и околоплодника, который плотно сросся с кожурой. Большую часть внутреннего пространства семени однодольных занимает эндосперм