Напишите краткую памятку о теме "Не шути с огнем" что бы в этой памтяке использовались слова гореть и его однокоренные слова.
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Напишите краткую памятку о теме "Не шути с огнем" что бы в этой памтяке использовались слова гореть и его однокоренные слова.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не шути с огнем, Это не игрушка Может гореть как книжка, так и ручка Очень опасен огонь без присмотра, Так как сгореть может много всего, Горит в нашем мире, практически все Будьте внимательны! Не шутите с огнем!
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