Сочинения: Если бы разум царил в мире в нем бы нечего не было

Гость: Гость:

Очень важные и совсем разные роли играют разум и чувства. Хотя всегда они находятся где - то рядом, но все же разум предупреждает и оберегает человека от необдуманных поступков. А если только следовать и руководствоваться своим чувствам, то столько можно " дров наломать ", столько ошибок совершить. Разум всегда вначале все взвесить, все за и все против и только потом придет к правильному решению в данной конкретной ситуации. А представьте, если бы у человека не было ни разума, ни чувств, то возможно такой человек стал своего рода, как животное, которое руководствуется исключительно своими потребностями " хочу есть, хочу пить, хочу спать ". Вот так мы бы написали, наше сочинение на данную тему разума в мире.