Каждый морской организм,живя в океане,борется за свое существование.Подумайте,за??ишите проблемы,с которыми им приходится сталкиваться.Как организмы приспосабливаются к неблагоприятным условиям? Планктон- Нектон- Бентос

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Любой организм приспосабливается к своим условиям обитания в процессе ЭВОЛЮЦИИ. Система жизни морского организма напрямую привязана к солёности воды, количеству растворённого в воде кислорода и углекислоты. Важную и существенную роль в жизнедеятельности морских организмов играет температура водной среды и освещённость солнечным светом. Микроорганизмы эволюционно приспосабливаются к тем или другим условиям существования за счёт своей численности и видовой изменчивости. Но каждый организм занимает свою ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ НИШУ и наиболее приспособляется к ней. Решающую роль в приспособлении к тем или иным условиям существования микроорганизма играет генетическая изменчивость как одной особи вида, так и вида целиком.