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Лишний звук [о] [ы] [й] [э]
Русский язык
Лишний звук [о] [ы] [й] [э]
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Й такого звука НЕТ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
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