Дан прямоугольник со стороной 15 м. Найдите площадь и периметр.. Спасибо всем заран??е
Геометрия
Дан прямоугольник со стороной 15 м. Найдите площадь и периметр.. Спасибо всем заран??е
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь=15*15=225 м периметр=(15+15)*2=60 м
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