Дан прямоугольник со стороной 15 м. Найдите площадь и периметр.. Спасибо всем заран??е

Геометрия
Дан прямоугольник со стороной 15 м. Найдите площадь и периметр.. Спасибо всем заран??е
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь=15*15=225 м  периметр=(15+15)*2=60 м                                                                                  
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