Есть ли у одноклеточных водорослях-цветок,споры,семена? Есть ли у многоклеточных водорослях -цветок,споры,семена?

Биология

Есть ли у одноклеточных водорослях-цветок,споры,семена? Есть ли у многоклеточных водорослях -цветок,споры,семена?

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