Есть ли у одноклеточных водорослях-цветок,споры,семена? Есть ли у многоклеточных водорослях -цветок,споры,семена?
Биология
Есть ли у одноклеточных водорослях-цветок,споры,семена? Есть ли у многоклеточных водорослях -цветок,споры,семена?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 нет 2 возможно у одноклеточных нет органов вообще
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