NaOH+H2CO3 KOH+H3PO4 NaOH(OH)2+H3PO4 NaOH+H2S
Химия
NaOH+H2CO3 KOH+H3PO4 NaOH(OH)2+H3PO4 NaOH+H2S
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2NaOH+2H2CO3–Na2CO3 + 4H2O H3PO4 + 3KOH= K3PO4 + 3H2O 2NaOh(OH)2+H3PO4–Na2Po4 + 7H2O NaOH+H2S=NaHS + H2O; 2 NaOH + H2S = Na2S + 2 H2O.
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