Сколько метров плинтуса понадобится строителям для гостиной, если ширина дверей ?? зале 1 м? Периметр 20
Математика
Сколько метров плинтуса понадобится строителям для гостиной, если ширина дверей ?? зале 1 м? Периметр 20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр- сумма всех сторон 20м -1м=19метров понадобитсяплинтуса
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