Сколько метров плинтуса понадобится строителям для гостиной, если ширина дверей ?? зале 1 м? Периметр 20

Математика

Сколько метров плинтуса понадобится строителям для гостиной, если ширина дверей ?? зале 1 м? Периметр 20

Автор: Гость