Лучшие конькобежцы дистанцию 1500 метров пробегают за 1 мин 52,5 с. С какой средней скоростью они проходят эту дистанцию?
Физика
Лучшие конькобежцы дистанцию 1500 метров пробегают за 1 мин 52,5 с. С какой средней скоростью они проходят эту дистанцию?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 мин 52,5 с =112,5 с. Vср. = V ср. = 1500м:112,5с = 13,333 ≈ 13,3 м/с. Ответ: 13,3 м/с
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