Лучшие конькобежцы дистанцию 1500 метров пробегают за 1 мин 52,5 с. С какой средней скоростью они проходят эту дистанцию?

Физика

Лучшие конькобежцы дистанцию 1500 метров пробегают за 1 мин 52,5 с. С какой средней скоростью они проходят эту дистанцию?

Автор: Гость