Ребята мне нужна ваша помощь помогите, пожалуйста. Найдите значение выражения (-10)³+(-10)²+(-10) в нулевой степени Прощу написать все подробно, как что идет. Заранее спасибо.
Алгебра
Ребята мне нужна ваша помощь помогите, пожалуйста. Найдите значение выражения (-10)³+(-10)²+(-10) в нулевой степени Прощу написать все подробно, как что идет. Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если степень нечетная, то минус, как в данном случае, сохраняется, а если степень четная, то число всегда будет положительным, даже если до возведения в степень оно было отрицательным. А число в нулевой степени всегда равняется одному. К сожалению, фото не получается загрузить, поэтому только так: —1000 + 100 + 1 = —999
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