Часы идут это фразеологизм ?

Русский язык
Часы идут это фразеологизм ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет часы идут это не фразеологизм
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