В начале слова лес конец стихотворение а вместе все растет хотя и не растение

Русский язык
В начале слова лес конец стихотворение а вместе все растет хотя и не растение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это загадка- и ответ БОРОДА
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