Автомобиль за 10с увеличил скорость с 18 до 27 км/ч.определите ускорение и путь,пройденный автомобилем за это время?
Физика
Автомобиль за 10с увеличил скорость с 18 до 27 км/ч.определите ускорение и путь,пройденный автомобилем за это время?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а= V-Vo / t= 7,5-5 / 10= 0,25 м/сек^2 S=5*10+0,25*100 / 2=62,5 метра. Ответ: а= 0,25 м/сек^2,S= 62,5 метра.
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