Автомобиль за 10с увеличил скорость с 18 до 27 км/ч.определите ускорение и путь,пройденный автомобилем за это время?

Физика

Автомобиль за 10с увеличил скорость с 18 до 27 км/ч.определите ускорение и путь,пройденный автомобилем за это время?

Автор: Гость