Автомобиль за три дня проехал 750 км.за первыедва дня он проехал 535км. сколько км он ??роезжал в каждый из трех дней если в первый день он проехал на 85км больше чем во второй УСЛОВИЕ ПОМОГИТЕ
Математика
Автомобиль за три дня проехал 750 км.за первыедва дня он проехал 535км. сколько км он ??роезжал в каждый из трех дней если в первый день он проехал на 85км больше чем во второй УСЛОВИЕ ПОМОГИТЕ
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