Автомобиль за три дня проехал 750 км.за первыедва дня он проехал 535км. сколько км он ??роезжал в каждый из трех дней если в первый день он проехал на 85км больше чем во второй УСЛОВИЕ ПОМОГИТЕ

Математика

Автомобиль за три дня проехал 750 км.за первыедва дня он проехал 535км. сколько км он ??роезжал в каждый из трех дней если в первый день он проехал на 85км больше чем во второй УСЛОВИЕ ПОМОГИТЕ

Автор: Гость