Прочитайте отрывки из стихотворений и найдите предложения с обращениями. к кому обращаются герои стихотворений выскажите своё мнение используя вводные слова или сочетания по-моему , на мой взгляд, мне кажется Колокольчики мои,...

Русский язык
Прочитайте отрывки из стихотворений и найдите предложения с обращениями. к кому обращаются герои стихотворений выскажите своё мнение используя вводные слова или сочетания по-моему , на мой взгляд, мне кажется Колокольчики мои, Цветики степные! Что глядите на меня, Тёмно-голубые? И о чём звените вы В день весёлый мая, Средь некошеной травы Головой качая? Заранее спасибо дам 15 баллов
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Ответ(ы):
Гость:
Обращаются к лирическому герою  
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