Как определить часть от числа
Математика
Как определить часть от числа
Ответ(ы):
Гость:
1)Разделить с остатком числитель на знаменатель 2)не полное частное-целая часть.Остаток числитель,знаменатель остаётся тот же.
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