Торговец приобрёл на ферме 140 десятков яиц. Покупка каждого яйца ему обошлась в 1 р. 30 к. За перевозку груза он заплатил 1200 р. При доставки разбилось 20 яиц. Торговец реализовал все оставшиеся яйца, продавая их десятками по...

Математика

Торговец приобрёл на ферме 140 десятков яиц. Покупка каждого яйца ему обошлась в 1 р. 30 к. За перевозку груза он заплатил 1200 р. При доставки разбилось 20 яиц. Торговец реализовал все оставшиеся яйца, продавая их десятками по цене 32 р. за десяток. Сколько десяток яиц было куплено? Сколько десятков яиц было продано? Какую сумму уплатил торговец фермеру? Какую сумму получил торговец при продаже яиц? Какую прибыль получил торговец?

Автор: Гость