Чем объяснить что материк австралия занимает одна страна?

География
Чем объяснить что материк австралия занимает одна страна?
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