На поезд купили З билета за к рублей. Запишите выражения, которые показывают: а)сколько надо заплатить за 4 таких билета; b)сколько таких билетов можно купить за d рублей. Как решить подробно?

Математика
На поезд купили З билета за к рублей. Запишите выражения, которые показывают: а)сколько надо заплатить за 4 таких билета; b)сколько таких билетов можно купить за d рублей. Как решить подробно?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
A)k/3*4 b)d/(k/3) Объяснение для буквы а): Если k поделить на 3 то мы узнаем цену одного билета и умножив на четыре мы узнаем цену 4 билетов. Объяснение для буквы б): Как я сказала k поделить на 3 равно цена 1 билета. Поделив d руб на цену одного билета мы узнаем сколько билетов можно купить или сколько "k/3" в d . Отметь как лучшее если помогла)
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