Ребята отремонтировали 4 парты,что составило1/21часть всех парт,нуждаюшихся в ремо??те.сколько всего парт надо было отремонтировать?сколько парт осталось отремонтировать?

Математика
Ребята отремонтировали 4 парты,что составило1/21часть всех парт,нуждаюшихся в ремо??те.сколько всего парт надо было отремонтировать?сколько парт осталось отремонтировать?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)4*21=84(всего парт) 2)84-4=80(осталось отремонтировать)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Определите разряд числительных: двумя,один,тысячи
Ответить
География
Чем объяснить что материк австралия занимает одна страна?
Ответить
Математика
На поезд купили З билета за к рублей. Запишите выражения, которые показывают: а)сколько надо заплатить за 4 таких билета; b)сколько таких билетов...
Ответить
Математика
Решите уровнение с дробью 15/10 + у =18/10-12/10
Ответить
Математика
Найдите корень уравнения: 1)|х|=1,6; 2) |×+7|=10; 3) |у-1,7|=4
Ответить