Ребята отремонтировали 4 парты,что составило1/21часть всех парт,нуждаюшихся в ремо??те.сколько всего парт надо было отремонтировать?сколько парт осталось отремонтировать?
Математика
Ребята отремонтировали 4 парты,что составило1/21часть всех парт,нуждаюшихся в ремо??те.сколько всего парт надо было отремонтировать?сколько парт осталось отремонтировать?
Ответ(ы):
Гость:
1)4*21=84(всего парт) 2)84-4=80(осталось отремонтировать)
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