Ребята отремонтировали 4 парты,что составило1/21часть всех парт,нуждаюшихся в ремо??те.сколько всего парт надо было отремонтировать?сколько парт осталось отремонтировать?

Математика

Ребята отремонтировали 4 парты,что составило1/21часть всех парт,нуждаюшихся в ремо??те.сколько всего парт надо было отремонтировать?сколько парт осталось отремонтировать?

Автор: Гость