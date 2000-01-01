Помогите пожалуйста 1 600:80+t=60 (2 000-600):f=70 d-(1 300-678)=400
Математика
Помогите пожалуйста 1 600:80+t=60 (2 000-600):f=70 d-(1 300-678)=400
Ответ(ы):
Гость:
1600 / 80 + t = 60 20 + t = 60 t = 60-20 t=40 (2000-600) / f = 70 1400 / f = 70 f = 1400/70 f = 20 d- (1300-678) = 400 d- 622 = 400 d = 400 + 622 d = 1022
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