Найдите прилагательное которое подойдёт к существительным перстень и характер
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Найдите прилагательное которое подойдёт к существительным перстень и характер
Ответ(ы):
Гость:
Красный перстень,твёрдый характер.
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