Найдите прилагательное которое подойдёт к существительным перстень и характер

Русский язык
Найдите прилагательное которое подойдёт к существительным перстень и характер
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Красный перстень,твёрдый характер.
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