Авторская характеристика мачехи(из Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях).

Литература
Авторская характеристика мачехи(из Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мачеха злая и жадная женщина, а также очень ленивая.Она считает себя лучше всех на свете и хочет, чтобы все ей поклонялись. Она завидует молодости и красоте царевны и хочет убить её только потому, что говорящее зеркало считает царевну лучше неё.Свое право быть первой краса­вицей в свете царица готова отстаивать любой ценой, даже ценой жизни другого человека.
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