Авторская характеристика мачехи(из Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях).
Литература
Авторская характеристика мачехи(из Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мачеха злая и жадная женщина, а также очень ленивая.Она считает себя лучше всех на свете и хочет, чтобы все ей поклонялись. Она завидует молодости и красоте царевны и хочет убить её только потому, что говорящее зеркало считает царевну лучше неё.Свое право быть первой красавицей в свете царица готова отстаивать любой ценой, даже ценой жизни другого человека.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите по 2 предложения к каждой схеме . "П , - а , - п." "П,- а. - П." И чтобы эти предложения были из книг художественного стиля и напишите а...
Математика
Задачка на смекалку: Мышка -норушка и 2 лягушки -квакушки весят столько же,сколько 2 мышки-норушки и одна лягушка -квакушка.Кто тяжелее:мышка или...