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B^3,5÷(b√b^3)= помогите пожалуйста срочно
Алгебра
B^3,5÷(b√b^3)= помогите пожалуйста срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B^3.5 : b√b*b² = b^3.5 : b*b²√b =b^(3.5 -3) : √b = b^0.5 : √b
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