1) Электрон влетает в магнитное поле. Чему равна работа силы , действующей на элект??он? 2)Индуктивность колебательного контура 5мГн, емкость конденсатора 150пФ. Вычислить период его колебаний и частоту излучения. 3)Источник ...
Физика
1) Электрон влетает в магнитное поле. Чему равна работа силы , действующей на элект??он? 2)Индуктивность колебательного контура 5мГн, емкость конденсатора 150пФ. Вычислить период его колебаний и частоту излучения. 3)Источник с ЭДС 6В дает ток 2А , напряжение на зажимаг 5,2В. Вычислить величину сопротивление потребителя и сопротивление источника тока.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Работа равна 0 так как направление силы и скорости перпендикулярны. 2) T=2*pi*sqrt(L*C)=6,28*sqrt(5*10^-3*150*10^-12)=8,7*10^-7 c v=1/T=1,1*10^ Гц 3) E-U=I*r r=(E-U)/I=(6-5,2)/2=0,4 Ом R=U/I=5,2/2=2,6 Ом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Литература