1) Электрон влетает в магнитное поле. Чему равна работа силы , действующей на элект??он? 2)Индуктивность колебательного контура 5мГн, емкость конденсатора 150пФ. Вычислить период его колебаний и частоту излучения. 3)Источник ...

Физика

1) Электрон влетает в магнитное поле. Чему равна работа силы , действующей на элект??он? 2)Индуктивность колебательного контура 5мГн, емкость конденсатора 150пФ. Вычислить период его колебаний и частоту излучения. 3)Источник с ЭДС 6В дает ток 2А , напряжение на зажимаг 5,2В. Вычислить величину сопротивление потребителя и сопротивление источника тока.

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