"сказал и ушел в дуброву" что значи в дуброву?

Литература
"сказал и ушел в дуброву" что значи в дуброву?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дуброву рощу например
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