Б) 36*35-35*34+34*33-33*32+32*31-31*30+30*29-29*28+28*27-27*26+26*25-25*24= решить удобным способом

Математика
Б) 36*35-35*34+34*33-33*32+32*31-31*30+30*29-29*28+28*27-27*26+26*25-25*24= решить удобным способом
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будет -38950 Мне так училка в классе сказала... ♡
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Во время похода 3 дня шёл дождь и несколько дней светило солнце.Поход длился 15 дней.Сколько было солнечных дней во время похода?
Ответить
Алгебра
Докажите что если x/y целое число то ПОЖАЛУЙСТА! !!!!!!!!!!
Ответить
Английский язык
No ,he doesn't. He likes honey, jam and cakes
Ответить
История
Во время правления какого императора была возобновлена Византийская империя? Когда погибла Византийская империя?
Ответить
Русский язык
Какое слово является однозначным? 1) хрустальный 2) кабинет 3) гнездо 4) жюри
Ответить