Б) 36*35-35*34+34*33-33*32+32*31-31*30+30*29-29*28+28*27-27*26+26*25-25*24= решить удобным способом
Математика
Б) 36*35-35*34+34*33-33*32+32*31-31*30+30*29-29*28+28*27-27*26+26*25-25*24= решить удобным способом
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Гость:
Будет -38950 Мне так училка в классе сказала... ♡
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