Материк , занимающий 2 место по площади ?

Другие предметы
Материк , занимающий 2 место по площади ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Африка занимает 2 место по площади 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Где находится "Огненное Кольцо"?И почему это место так называется?
Ответить
Математика
Решите уравнение! 4х + 3х - 7х =6
Ответить
Русский язык
Придумайте пожалуйста сказку про -не- с глаголами-, НЕ С ИНТЕРНЕТА!!!
Ответить
Биология
Із чим пов’язана наявність спільних і відмінних рис у різних представників комах?
Ответить
Литература
Личная мнения о "Песнь о вещем Олеге"
Ответить