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Материк , занимающий 2 место по площади ?
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Материк , занимающий 2 место по площади ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Африка занимает 2 место по площади
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