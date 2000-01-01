Где находится "Огненное Кольцо"?И почему это место так называется?

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Наиболее крупной вулканической зоной на нашей планете является Тихоокеанское огненное кольцо, в нем находится 526 вулканов (из 540 известных на Земле) . Из них 328 извергалось в историческое время. На нашей территории в Тихоокеанское огненное кольцо входят вулканы Курильских островов (140) и полуострова Камчатки (28). Наиболее активными по частоте и силе извержения являются вулканы Ключевской, Нарымский, Шивелуч, Безымянный, Ксудач. Тихоокеанское огненное кольцо возникло в результате движения и столкновения тектонических плит. В Тихом океане известно несколько зон спрединга (разрастания) океанической литосферы, главная из которых Восточно-Тихоокеанская (включает в себя подводные литосферные плиты Кокос и Наска) . По периферии океана происходит субдукция этой литосферы под обрамляющие континенты. Над каждой зоной субдукции протянулась цепочка вулканов, которые вместе и образуют Тихоокеанское кольцо. Но кольцо это неполное и прерывается там, где нет субдукции — от Новой Зеландии и вдоль побережья Антарктиды. Кроме того, ни субдукции, ни вулканизма нет на двух отрезках побережья Северной Америки: вдоль полуострова и штата Калифорния (св. 2000 км) и к северу от острова Ванкувер (ок. 1500 км) . Тихоокеанское огненное кольцо - это длинная цепочка вулканов, (отмеченных красными звездочками) , которая маркирует места, где идет растяжение дна Тихого океана. В этих местах континентальная сиалическая кора снизу расплавляется и погружается, и это погружение отчасти компенсируется изливанием лавы через вулканы. Никакого подсовывания океанической коры под материк, как утверждает теория тектоники плит, разумеется, в этих местах не происходит. Кстати, материковые плиты не движутся или почти не движутся: расширяется дно океанов и морей в зонах спрединга. Тихоокеанская плита - очень сложное геологическое образование, в ее пределах обнаружено несколько участков погрузившейся сиалической материковой коры. На фото - Известный и очень активный разлом Сан-Андреас в Калифорнии является трансформационным разломом восточной части Тихоокеанского возвышенности на юго-западе Соединенных Штатов Америки и Мексики. Движение разлома порождает многочисленные мелкие землетрясения практически ежедневно, но большинство из них настолько незначительны, что не заслуживают внимания.