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Решите уравнение! 4х + 3х - 7х =6
Математика
Решите уравнение! 4х + 3х - 7х =6
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7x-7x=6 x=6 ??? ... не верно
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