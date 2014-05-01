-b=7/18*(1-5/14) помогите
Математика
-b=7/18*(1-5/14) помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-b=7/18×(1-5/14). -b=7/18-5/36. общий знаменатель 36. -b=14/36-5/36=9/36=1/4=0,25. b=-0,25.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Древнегреческими учёными- последователями пифагора открыты дружественные числа. так они называли два числа , каждые из которых равно сумме делителе...
Математика
Из сетки с мячами взяли 4 мяча, и в ней ещё осталось 12 мячей.На сколько мячей больше осталось, чем взяли?
Информатика