Нужно ли ставить тире в предложении? Мой план-осуществить свою мечту-стать врачом.

Русский язык
Нужно ли ставить тире в предложении? Мой план-осуществить свою мечту-стать врачом.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, нужно, поскольку в обоих случаях после тире следует пояснение.
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